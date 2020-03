Mæland: Alle utlendinger uten oppholdstillatelse blir bortvist

innenriks

En ny forskrift trer i kraft mandag klokken 8, opplyste justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse søndag.

– Alle som ikke har en god grunn til å reise til Norge, vil bli vist bort, sa justisministeren.

Rammer turister

Forskriften vil i første rekke trolig ramme turister i Norge. EØS-borgere, som rumenske tiggere og utlendinger med oppholdstillatelse i Norge, vil ikke omfattes av den nye regelen. Det vil heller ikke utlendinger som søker asyl i Norge, eller personer som har et særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller av andre sterke velferdshensyn bør få bli.

UDI og utenriksstasjonene skal heretter ikke utstede visum annet enn i helt særskilte tilfeller.

Ifølge Mæland vil all frakt av varer gå som normalt.

– Flyplasser og grenseoverganger holdes åpne for denne trafikken, sier hun.

– Vi vil også opprettholde flyginger slik at folk skal kunne komme seg trygt hjem, sier hun.

Forstår hyttefolket

Fra nå av er det Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for håndteringen av koronakrisen.

Mæland sier at hun forstår at folk syns det er vanskelig å skjønne at de ikke lenger kan dra på hytta.

– Derfor sier jeg det nå veldig tydelig: Selv om du er frisk, kan du være smittebærer. Hyttekommunene våre har ikke kapasitet til å håndtere mange syke, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine. Hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.

(©NTB)