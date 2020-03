Koronarestriksjonene tvang kirkene over på nett

innenriks

Denne uken kom regjeringen med de strengeste restriksjonene som har vært innført i fredstid. Dermed måtte også kirkene avlyse planlagte gudstjenester og i stedet oppfordre folk til å følge gudstjenestene på nett.

– Det var et godt alternativ å delta hjemme. Vi satt og sang med på salmer og ba med på bønnene, teksten viste de på skjermen. Det var koselig med barnedåp, og i prekenen viste de tegnefilm laget av tegninger fra dåpsskolen, sier Astrid Apalset Vassbø. Søndag fulgte hun dåpsgudstjeneste fra Bjerkreim kirke via kirkens nettsider.

Apalset Vassbø er saksbehandler i Rogaland fylkeskommune med ansvar for ungdommens fylkesting, Eldrerådet og Fylkesrådet for funksjonshemmede – med mer. Også mannen Knut Vassbø, som er kommunelege med smittevernansvar i Bjerkreim, benket seg ned for en rolig start på dagen.

– Det var en god illustrasjon på at dette er en dugnad for hele samfunnet, og at viktige funksjoner må fortsette. Dette ga en følelse av fellesskap, og det er spesielt viktig når vi ikke kan samles fysisk, slik vi bruker å gjøre, sier han til NTB.

De fleste gudstjenestene er også tilgjengelige i opptak i ettertid, skriver Vårt Land, som lister opp de ulike gudstjenestetilbudene søndag.

Blant annet sendte Den norske kirke gudstjeneste fra Nærbø på den nasjonale Facebook-siden, samt at Sjømannskirken strømmer gudstjeneste fra kirken på Gran Canaria på sin Facebook-side klokken 19.

