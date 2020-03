Forsikringsselskap dekker avbestillinger

innenriks

Forsikringsselskapet opplever stor pågang fra norske borgere som enten er på reise, eller som har en reise foran seg.

Nå opplyser selskapet at de vil dekke avbestillinger av reiser til hele verden, samt kostnader knyttet til evakuering for å få nordmenn hjem fra utlandet.

Reisene må være bestilt før Utenriksdepartementets (UD) reiseråd ble utstedt 14. mars, og være avbestilt innen reiserådet fra UD utløper, 14. april.

Samtidig med UDs reiseråd, ba myndighetene også om at nordmenn som oppholder seg i utlandet skal komme hjem. I en pressemelding opplyser Europeiske at de også dekker kostnader til evakuering for kunder som ønsker å reise hjem tidligere enn planlagt.

– Først må kundene kontakte flyselskapet eller reisearrangøren sin og sjekke muligheten for å booke om billetten sin, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

