Bedrifter måtte stenges ned etter varmgang på Herøya

Befolkningen i området rundt de store industriområdene på begge sider av Frierfjorden fikk natt til søndag se uvanlig kraftig fakling som følge av at alarmen gikk over hele området. Det hadde oppstått varmgang i noen kabler hos kjemikalieprodusenten Ineos Rafnes, noe som førte til strømutfall og en uforutsett stans i ammoniakkfabrikken til Yara på den andre siden av fjorden.

Industrivernet på Herøya ble mobilisert og de sivile nødetatene rykket ut på alarmen. Ettersom industrianleggene ble stanset og måte kjøles, måtte overskudd av gass i fabrikken brennes ved fakling.

– Det er også foretatt gassmåling i aktuelle områder som bekrefter at det ikke har vært utslipp av gass. Hendelsen medfører således ingen fare for innbyggerne. Politiet understreker at om det hadde oppstått en faresituasjon for innbyggerne, ville nødvendig varsling blitt foretatt, skriver Sørøst politidistrikt om hendelsen.

