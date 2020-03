To kritisk skadd i trafikkulykke på Askøy

innenriks

Politiet melder at de ble varslet om ulykken på riksvei 5266 ved Fromreide på Askøy klokka 23.18. De skadde personene i bilene skal være en person i 50-årene, tre i 20-årene og to i slutten av tenårene, opplyser Vest politidistrikt til NTB.

Klokken 1.30 natt til lørdag var veien fremdeles helt stengt og nødetatene jobbet på stedet. To av bilene betegnes som totalskadd, mens de to biler har mindre skader.

– Seks personer er skadd og to av dem betegnes som kritisk skadd. Alle er sendt til sykehus med ambulanse, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Han sier at veistrekningen kollisjonen skjedde på er smal og at flere av bilene kjørte i samme kjøreretning, men at politiet ikke helt har oversikt over hendelsesforløpet.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen på vei til stedet.

