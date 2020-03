Heimevernet bistår i arbeidet med å nekte utlendinger innreise på Gardermoen

innenriks

– Heimværet er på plass og bistår. De er i gang med tiltakene. De står ved bagasjebåndet og deler ut informasjon om reglene som er innført, sier pressevakt i Avinor Nora Prestaasen til NTB.

– Det innebærer at vi har personell i ankomsthallen som sammen med Avinor og politiet bistår Ullensaker kommune, som har ansvar for smittevernet, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet til VG.

Ullensaker kommune ba fredag kveld Forsvaret om hjelp til å håndheve de nye reglene som er innført for å hindre smitte av koronaviruset.

– Utenlandske statsborgere som kommer fra land utenfor Norden, blir henvist til å returnere, mens norske statsborgere blir sendt hjem og i karantene, forklarer Grosberghaugen.

Friske reisende skal returneres så fort som mulig. Dersom de ikke kan reise hjem samme dag, blir de losjert inn på hotell til neste dag, opplyser Ullensaker kommune.

Utenlandske reisende som har sykdomssymptomer, blir testet ved LHL-sykehuset i kommunen og satt i isolasjon i 14 dager. Norske reisende skal reise hjem og være i 14 dagers hjemmekarantene umiddelbart.

Flere land, deriblant Danmark, har stengt sine grenser. Norge har foreløpig ikke gjort det samme, men Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har bedt om at også Norge stenger grensene.

(©NTB)