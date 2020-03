innenriks

Varselet gjelder i utgangspunkter for samtlige ansatte på ti forskjellige steder rundt om i landet.

– Hvor mange det vil være behov for å permittere er det for tidlig å si noe om. Vi jobber nå med å se på konsekvensene for prosjektene vi jobber med, sier kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Solutions ASA til VG.

De første permitteringene i selskapet kan først iverksettes om to uker.

