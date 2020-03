Virke vil at staten skal ta kostnaden ved permittering og sykdom

innenriks

– Vi frykter et ras av konkurser i ellers sunne selskaper, og at folk ikke har en jobb å gå til om ikke regjeringen i dag kommer med gode og treffsikre tiltak, skriver leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv i en epost til NTB.

Hun trekker fram tre forslag til tiltak de håper regjeringen vil legge fram.

Virke ønsker kompensasjonsordninger for kunder som får avlyst reiser. De mener også at selskaper bør få utsatt frist for skatte- og avgiftsbetalinger.

Dessuten vil de at staten skal ta kostnadene ved permittering og sykdom. NTB har fått opplyst at perioden arbeidsgiver må betale for permisjon, kuttes fra 15 til 2 dager.

Statsminister Erna Solberg (H) legger fram tiltakene sammen med flere andre statsråder klokken 12.30 fredag.

