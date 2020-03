Raymond Johansen: – Krisepakken ikke nok for Oslo

innenriks

– Norsk næringsliv er nå inne i den tredje store krisen på tolv år. Det er skuffende at regjeringen ikke vil stille like mye opp for ansatte i hoteller, restauranter og varehandel i Oslo som de gjorde overfor oljearbeidere på Sør- og Vestlandet i 2014, sier Johansen i en kommentar til regjeringens krisepakke.

Han forventer at regjeringen stiller like mye opp for Oslos næringsliv som den gjorde overfor oljearbeidere på Sør- og Vestlandet under oljeprisfallet i 2014.

Byrådslederen mener koronakrisen griper langt dypere inn innbyggernes liv enn det finanskrisen og oljeprisfallet gjorde, og at konsekvensene vil komme langt raskere for næringslivet.

– Hoteller, kafeer, butikker og andre tjenester blir stående tomme. Dette er konkurranseutsatte og konjunkturutsatte næringer med små marginer, langt mindre enn finansnæringen og olje- og gassnæringen, og med mange små aktører. Det skal ikke mange dager til uten drift til før konkurs og nedleggelse kan bli en realitet, advarer byrådslederen.

(©NTB)