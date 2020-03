Hurtigruten permitterer 120 ansatte

innenriks

– Dette er en ekstraordinær og alvorlig situasjon. Konsekvensene rammer oss nå med full kraft, og vi må være forberedt på alle tenkelige utfall, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Det er særlig trenge reiserestriksjoner fra lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter som rammer reiselivet hardt.

– Det vi har sett nå er bare starten. Vi har de siste dagene satt i verk en rekke kostnadskutt i hele selskapet. Vi må fortløpende se på mulige videre grep, sier Skjeldam.

Hurtigruten har over 3.000 ansatte og 16 skip. Skipene seiler inntil videre som planlagt.

– Dette er viktig for å opprettholde kritisk infrastruktur langs norskekysten. Vi strekker oss og tar vår del av ansvaret for det, men situasjonen utvikler seg time for time, sier Skjeldam, som peker på at regjeringens første krisepakke ikke inneholder vesentlige tiltak for reiselivet.

– Norsk reiseliv er i en enorm krise, og innovasjon, bærekraft og utvikling må ikke få bli satt mange år tilbake. Vi er i dialog med regjeringen og Stortinget for å gi innspill til gode løsninger, sier Skjeldam.

(©NTB)