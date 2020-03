Ap: Regjeringen lar vanlige folk ta for stor del av støyten

innenriks

Partiet stiller seg bak de helsefaglige påleggene som ble innført torsdag.

– Men det de nå har lagt fram for norsk økonomi og for vanlige arbeidsfolk, gjenspeiler ikke alvoret i situasjonen. Vi mener at den sosiale profilen for vanlige folks personlige økonomi er for svak, sier finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

Etterlyser sosial profil

Ap mener de foreslåtte endringene i permitteringsregelverket dytter økonomisk belastning over på arbeidstakere. Staten må dekke tapet de ansatte før, mener de.

Dessuten vil partiet ha det de omtaler som en mer sosial profil på tiltakene. Det omfatter:

* Folk som blir rammet, må få mulighet til å utsette innbetaling av utgifter til strøm og kommunale avgifter.

* De som må være hjemme med barn, må få omsorgspenger alle dagene de har fravær fra skole og barnehager på grunn av sykdom eller karantene.

* Foreldre skal ikke betale full pris for barnehage og SFO mens den er stengt.

– Vi mener også at det trengs sterkere lut for å sikre bransjer og bedrifter som sliter. Her har vi også flere forslag, sier Tajik.

Vil utsette skatter og avgifter

Ap foreslår å utsette flere skatter og avgifter med effekt, særlig arbeidsgiveravgiften, slik at ansatte ikke mister jobben. Merverdiavgift og trygdeavgift er også aktuelt.

Partiet foreslår lånegaranti for bransjer som sliter for å sikre enklere tilgang på kapital i en overgangsfase. Dessuten mener Ap at det er behov for kompensasjonsordninger for sektorer som er særlig rammet.

(©NTB)