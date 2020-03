Militærøvelsen Cold Response er avlyst på grunn av koronaviruset

innenriks

Det er sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter som i samråd med resten av Forsvarets ledelse har tatt beslutningen.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Forsvarsledelsen diskuterte situasjonen gjennom natten etter at helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag kveld ba om en ny vurdering i lys av koronautbruddet.

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, sier Jakobsen.

Støtte sivilsamfunnet

Nærmere 14.000 soldater er samlet i Nord-Norge, der feltøvelsen skulle startet torsdag. Finland, med 400 soldater, har allerede trukket seg fra øvelsen.

Jakobsen understreker at Forsvaret må ta ansvar i den uoversiktlige situasjonen som har oppstått, og at deres personell ikke skal bidra til smittespredning i samfunnet. Ved å avbryte øvelsen kan Forsvaret også være i stand til å bevare stridsevnen, og det vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden framover.

En del av Forsvarets medisinske personell har også stillinger i Helse-Norge, og de behøves der, heter det i pressemeldingen.

Styrt avvikling

Cold Response er den største militærøvelsen i Norge i år, og soldater fra ni land skulle delta. Den skulle etter planen ha pågått til 18. mars.

Forsvaret jobber nå med å informere samtlige deltakere og avdelinger.

Jakobsen påpeker at det også blir viktig å gjennomføre en styrt avvikling, slik at man ikke utsetter samfunnet og Forsvaret for unødvendig risiko.

– Dette betyr ikke at all operativ aktivitet i Forsvaret stanser. Våre daglige operasjoner fortsetter, men det gjøres noen tiltak ut fra utviklingen av koronasmitten i Norge, slik at vi opprettholder beredskapen, opplyser Forsvaret.