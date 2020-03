Fagforbund krever koronatiltak for arbeidstakere

innenriks

Regjeringen har varslet at de vil komme med konkrete tiltak som skal dempe de økonomiske konsekvensene for næringslivet som følge av koronaepidemien. Nå krever de tre hovedorganisasjonene at det også innføres tiltak for arbeidstakere som blir direkte eller indirekte berørt av virusutbruddet.

– Vi må sørge for at arbeidstakerne ivaretas økonomisk i denne krisen, sier YS-leder Erik Kollerud, Unio-leder Ragnhild Lied og leder i Akademikerne, Kari Sollien.

I et brev til regjeringen onsdag kveld krever de flere konkrete tiltak.

Blant annet må arbeidsgivernes lønnsplikt under permittering fjernes helt, mener de.

– Også regelen om at permitterte må ha tre ventedager uten lønn fra arbeidsgiver eller dagpenger, må bort, sier YS-leder Erik Kollerud.

Organisasjonene er opptatt av foreldre ikke skal stå på bar bakke dersom skoler eller barnehager stenger.

– I tida framover kan vi komme i en situasjon der mange ikke kan gå på jobb som følge av smittefare, eller må være hjemme med barn fordi skoler og barnehager stenges. Disse må få rett til sykepenger eller omsorgspenger i hele perioden det er snakk om, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Organisasjonene vil også at regjeringen midlertidig fjerner arbeidsgivernes lønnsplikt under sykefravær. I dag betaler arbeidsgivere sykepenger for de første 14 dagene av sykefraværet.

