NHOs sjeføkonom: – En trippel smell

– Når børsene faller, global økonomi går i stå og oljeprisen faller, er det helt utenkelig at det ikke har konsekvenser for den lille, åpne og oljeavhengige økonomien vår, sier Dørum til NTB.

Han mener Norge nå rammes av «en trippel smell» på grunn av koronaviruset.

Det første er børsfallet, som får effekt via pengemarkedene, og kan gjøre kapital dyrere.

Det andre er de omfattende nedstengningene, for eksempel i Kina og Italia, som fører til redusert økonomisk aktivitet, noe som forstyrrer leveranser.

– Det er dømt til å få makroøkonomiske effekter, sier Dørum.

Det tredje er oljeprisfallet, som rammer Norge spesielt, og som kan føre til lavere leteaktivitet, færre oljeinvesteringer, reduserte inntekter til staten og et trangere statsbudsjett. Alt dette kan slå inn hvis prisfallet blir langvarig.

– Det kan bli et tapt år for verdensøkonomien. Men ikke et varig svakere bilde, med mindre dette avslører sårbarhet som gjør at de verdikjedene vi har gjort oss avhengige av, blir tynnere, sier Dørum.

Han oppfordrer nå myndighetene til å komme på banen med målrettede, midlertidige tiltak for å hjelpe bedriftene over kneika.

