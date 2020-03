Virus stenger fødeavdeling i Stavanger

innenriks

Sykehuset er nå i gul beredskap, det andre av tre nivåer. Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og smittevernoverlege Jon Sundal ga en orientering om situasjonen søndag kveld.

– Vedkommende var en del av et reisefølge på seks, hvor fem har et ansattforhold til sykehuset. De har ikke brutt retningslinjene for helsepersonell, sier Bryne.

Til NTB opplyser direktøren at reisefølget var på en privat tur til Østerrike.

Reisefølget testes

De andre i reisefølget blir også testet. Den aktuelle medarbeideren har vært på jobb to dager etter hjemkomst, og det pågår et omfattende arbeid for å kartlegge hvem vedkommende har hatt kontakt med.

Som følge av den positive koronaprøven er 25 medarbeidere satt i karantene. Stavanger universitetssjukehus har nå til sammen 50 medarbeidere av totalt 8.000 ansatte i karantene.

– Det er trygt å komme til Stavanger universitetssjukehus for å føde, nettopp fordi vi har to fødeavdelinger, sier sykehusdirektøren.

Den berørte fødeavdelingen vaskes nå ned, og dette ventes å kunne ta minst ett døgn. Om den åpnes etter dette, kommer ifølge sykehusdirektøren an på bemanningssituasjonen.

Smitte ved tre sykehus

Dette er det tredje sykehuset der ansatte er koronasmittet.

Oslo universitetssykehus (OUS) har opplyst at totalt fem ansatte ved øyeavdelingen er smittet. Dette har ført til karantene for flere hundre andre ansatte.

Tidlig søndag ettermiddag kom meldingen om at én ansatt ved Sunnaas sykehus er bekreftet smittet. Åtte pasienter og 42 ansatte ved Sunnaas sykehus er i karantene etter å ha vært i kontakt med vedkommende. Senere på dagen kom meldingen om at enda en ansatt er smittet.