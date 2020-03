Positive resultater for mulig CO2-lagring i Nordsjøen

innenriks

– Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å realisere muligheten for et CO2-lager på norsk sokkel, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor i en pressemelding.

Prøveresultatene fra brønnen, som ligger sør for Trollfeltet i Nordsjøen, er positive, men vil bli analysert nærmere.

Til E24 sier Equinor-sjef Eldar Sætre at de, dersom alt går som planlagt, vil være i gang med lagringen i 2024.

CO2-en skal fanges fra industriprosesser i Norge og andre land. I en pressemelding skriver regjeringen at det i første omgang er snakk om Norcems sementproduksjon i Brevik og Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg i Oslo.

– Det er svært gledelig at de foreløpige resultatene fra boringen tyder på at det aktuelle området er egnet for lagring av CO2. Dette er en viktig brikke i regjeringens videre arbeid med fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i pressemeldingen.

