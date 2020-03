Oslo Børs falt 2,3 prosent

innenriks

Børsene i USA hadde kraftig oppgang onsdag, men åpnet med fall torsdag ettermiddag norsk tid. Blant annet hadde den industritunge Dow Jones-indeksen falt 2,7 prosent etter en drøy halvtimes handel.

I Oslo sto det verst til med shipping-sektoren, som falt 5,3 prosent. Sektorene sjømat og energi falt henholdsvis 2,4 og 1,7 prosent.

Nedgang for Nel

Som tidligere i uka var Nel mye omsatt på Oslo Børs. Hydrogenselskapet la torsdag fram resultatet for fjerde kvartal 2019. Det viste et underskudd før skatt på 95 millioner kroner, mot et underskudd på 56 millioner kroner i samme periode året før. Aksjekursen hadde rett før stengetid torsdag falt 5,3 prosent, men kan vise til en oppgang på 11,4 prosent den siste uka sett under ett.

Norwegian var blant de store taperne, med et fall på 13 prosent. Flyselskapet la torsdag fram trafikktall for februar og kunne melde om en nedgang på 22 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Norwegian melder også om redusert etterspørsel på enkelte ruter på grunn av koronaviruset og flere kanselleringer mellom Europa og USA. Den siste måneden har flyselskapets aksje blitt mer enn halvert i verdi, og den ble torsdag omsatt for 15,85 kroner.

Fall for de ni største

Mest omsatt på Oslo Børs torsdag var DNB, som falt 4,2 prosent. Også Equinor (-1,5), Mowi (-2,1), Telenor (-0,9), Norsk Hydro (-3,2), Yara International (-1,4) og Aker BP (-4,1) bidro til fallet. Vi må helt ned til Orkla, den tiende mest omsatte aksjen, for å finne oppgang, og aksjen styrket seg 0,5 prosent.

Ute i Europa var det nedgang på de toneangivende børsene. I Paris falt CAC 40-indeksen 2,1 prosent. Londons FTSE 100-indeks gikk ned 2 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 1,8 prosent.

Prisen på nordsjøolje var ved 16.30-tiden torsdag 50,78 dollar per fat, en nedgang på 1,5 prosent fra nivået den lå på natt til torsdag.

(©NTB)