Høyre fram og Frp tilbake på ny måling

Frp gjorde et hopp på 5,7 prosentpoeng til 16 prosent i februarmålingen etter at de forlot Solberg-regjeringen i slutten av januar. Men på marsmålingen, som er tatt opp av Norstat for Aftenposten og NRK, går Frp tilbake 2,8 prosentpoeng til 13,2 prosent oppslutning.

SV går fram 2,3 prosentpoeng til 8,4 prosent. For de andre partiene er det bare små endringer innenfor feilmarginene.

Målingen viser et rødgrønt flertall. Ap, Senterpartiet og SV får 86 mandater, som er ett mer enn det som kreves for flertall på Stortinget. De tre gamle regjeringskameratene klarer seg dermed uten de 16 mandatene Rødt og MDG får på målingen.

Resultatene med oppslutning i prosent og endringen fra forrige måling i parentes:

Ap 23,7 (+0,5), H 19,9 (+1,6), Sp 16,4 (-0,9), Frp 13,2 (-2,8), SV 8,4 (+2,3), Rødt 4,6 (-0,4), KrF 4,1 (-0,3), MDG 4,9 (+0,6) og Venstre 2,7 (-0,6).

Målingen er tatt opp mellom 24. februar og 2. mars med 689 respondenter. Feilmarginen er inntil 3,2 prosent og størst for de største partiene.

