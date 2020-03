32-åring falt åtte meter fra tak i Bergen

innenriks

Politiet i Vest fikk melding om hendelsen klokka 3 natt til onsdag.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen sier til NTB at det var en fest i en leilighet i fjerde etasje i bygningen hvor det var brukt en rekke ulike rusmidler. En 32 år gammel mann åpnet et vindu og tok seg opp på taket, men ramlet og falt åtte meter ned på asfalten under.

– Han var bevisst da ambulansen kom, og de fikk fraktet ham til sykehuset. Skadeomfanget er ikke kjent, sier operasjonslederen.

Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus. Politiet på stedet har snakket med de andre som var til stede da ulykken skjedde og avsluttet festen.

