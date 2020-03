Likevel amcarutstilling i Frognerparken

innenriks

Etter kritikk åpner kommunen nå for å stille ut 25 biler på grusveier i parken. Er det ønske om flere bile, kan disse få stå på en parkeringsplass i utkanten av parken.

– Amerikanske biler er et kulturelt innslag og et av de sterkeste kultursymbolene for USA, sier Bruce Allen fra arrangøren American Coordinating Council of Norway i en pressemelding fra bymiljøetaten. Han er glad for at tradisjonen holdes ved like uten at den skader parken.

Tatt til vettet

Også Frps stortingsrepresentant Morten Stordalen synes det er bra at kommunen har ombestemt seg.

– Jeg vil gi honnør til Oslo kommune som nå har tatt til vettet i denne saken. Vi kan godt ha ulike syn på bilens plass i byen, men dette synes jeg ble ganske humørløst, sier han til NTB.

Oslo kommunes bymiljøetat sa først nei til den tradisjonelle utstillingen og begrunnet avslaget med at slitasjen på parken måtte begrenses. Bilforeningen Amcar var blant kritikerne som mente bymiljøetetaten gikk «i strupen på norsk bilhobby».

Ønsker lykke til

Også leder i Oslo Arbeiderparti, var kritisk til vedtaket og sa at det kom overraskende på byrådspartiene.

– Bymiljøetaten dummer seg ut. Og dette rammer selvfølgelig byrådspartiene, sa Jacobsen.

Byrådet, med partiene Ap, SV og MDG, har siden valgseieren i 2015 satt i verk en rekke tiltak for å forsøke å begrense biltrafikken.

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad ønsker nå arrangørene lykke til med nasjonaldagsfeiringen.

– Jeg er glad for at vi i fellesskap har funnet en god løsning der amerikanske biler fortsatt er en del av arrangementet, sier Hermstad.

