Drapssiktet mann i Søndre Land døde i varetekt

innenriks

Innlandet politidistrikt har ingen ytterligere kommentar til dødsfallet, men overfor VG bekrefter politiet at mannen døde mens han satt varetektsfengslet. Mannen ble i februar varetektsfengslet i fire nye uker.

Etterforskningen av drapssaken i Hov i Søndre Land pågår fortsatt for fullt, og det jobbes med å få klarhet i hva som skjedde under hendelsen, opplyser politiet i en pressemelding mandag.

I tillegg til at en mann ble siktet for drapet på Roar Engelund i institusjonsboligen for pasienter med rus- og psykiatrilidelser, ble tre menn siktet for kroppskrenkelse. Disse tre ble løslatt 19. januar, men siktelsen ble opprettholdt.

Engelund bodde på institusjonen, som de fire andre også hadde en tilknytning til.

Tvungent psykisk helsevern

Siktede ble sist sommer dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk.

Ifølge NRK ble han dømt for å ha stukket en annen mann i ryggen med kniv i en bolig på Østlandet i juni 2018. I tillegg omfatter dommen vold mot fire politibetjenter under pågripelsen.

Dommen falt i juni fjor. Der kommer det fram at mannen hørte «stemmer i hodet» da han prøvde å drepe den andre. Det heter også at han var rusavhengig og hadde slitt med psykiske problemer. Mannen nektet også da straffskyld.

Rekonstruksjon

I begynnelsen av februar var siktede sammen med de andre som var til stede tilbake i boligen og deltok i en rekonstruksjon.

– Én og én har de avgitt sine forklaringer i det som er et slags avhør i 3D. Hver rekonstruksjon har blitt fulgt opp med et avhør i etterkant, sa etterforskningsleder John Eivind Melbye i Innlandet politidistrikt til Oppland Arbeiderblad.

Politiet sa da til avisa at etterforskningen så langt hadde styrket mistanken mot mannen som ble siktet for drap, og at den hadde svekket mistanken mot de tre som ble siktet for kroppskrenkelse.