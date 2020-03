Solberg om koronavirus: Kan bli krevende å håndtere

innenriks

– Det kan bli en krevende situasjon å håndtere i ukene fremover, og vi ser allerede de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset, sa hun i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

Særlig krevende blir det for Norge i et «worst case-scenario», hvor mange sårbare personer blir smittet og trenger intensiv behandling, samtidig som et stort antall helsepersonell blir smittet, utdyper hun overfor NTB.

Samtidig har verdensmarkedet for medisinsk beskyttelsesutstyr sluttet å virke, og produksjonen av varer og tjenester kan bli påvirket, ifølge Solberg. Verdens børser har dessuten på kort tid falt med omkring 10 prosent.

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg. Det er for å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbare enn vårt eget. Verden må ikke stoppe opp.

Sårbare grupper

Viruset har spredd seg til 60 land, smittet over 87.000 og kostet nesten 3.000 mennesker livet. I tillegg til Kina er Sør-Korea, Japan, Italia og Iran hardt rammet.

I Norge er nå minst 17 personer smittet, men ingen har så langt blitt alvorlig syke. Solberg understreker at Norge har vært forberedt på at koronaviruset ville komme, og at vi har en helsetjeneste som er godt rustet og godt trent til å situasjonen.

– De siste dagene har vi sett at også helsepersonell er utsatt for smitte både i fritiden og i arbeidssituasjonen. Det er ekstra vanskelig, fordi det kan gi smitte til sårbare pasientgrupper og svekke helsetjenestens tilbud til pasientgrupper, sier Solberg.

Fem ved OUS

I alt er fem ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) nå smittet av koronaviruset.

– Jeg er trygg på at OUS nå gjør det de kan for å håndtere den vanskelige situasjonen som er oppstått. Men hendelsen på øyeavdelingen minner oss om at epidemier kan gjøre også et veldig robust samfunn som vårt, sårbart, sier Solberg.

Sykehuset har erkjent at det var «uheldig» at den første ansatte som er erklært koronasmittet, fikk beskjed om at det ikke var nødvendig å teste seg da vedkommende tok kontakt med infeksjonsmedisinsk bakvakt.

– Det var selvsagt veldig uheldig, som også OUS har sagt, men dette er vanskelige vurderinger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Møter næringslivet

Høie inviterer tirsdag norsk næringsliv til et møte for å finne ut om bedriftene har utstyr myndighetene har behov for i kampen mot koronaviruset.

Årsaken er bekymring knyttet til tilgang på utstyr og materiell.

– Næringslivet skal i forkant av møtet forberede seg på om de har medlemsbedrifter som har utstyr vi har behov for, som kan produsere utstyr vi har behov for eller som har og kan tilby løsninger vi som myndigheter ikke har sett, sier Høie.

– Har kontroll

Statsråden understreker at den utviklingen vi nå ser i Norge, er ventet, og at myndighetene har kontroll på situasjonen.

– Tiltakene som er iverksatt, har til hensikt å holde dette på lavest mulig nivå for å unngå for mye belastning på helsetjenesten, sier han.

Samtidig er det sannsynlig at vi også i Norge vil få lokal smittespredning, noe som ifølge Høie vil betinge tiltak for å begrense disse.

– Vi ønsker å unngå at det blir så mange smittede og alvorlig syke at det overbelaster helsetjenesten, sier han.

