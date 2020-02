Virussmittet Tromsø-kvinne oppfordrer til å unngå panikk

innenriks

– Jeg føler meg frisk og har det bra. Jeg får tett oppfølging fra kommunen og øvrige helsemyndigheter. Nå vil jeg oppfordre alle til å sette seg inn i rådene som kommer fra myndighetene og ikke få panikk, sier kvinnen i en uttalelse formidlet via smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, kom lørdag formiddag hjem fra et av utbruddsområdene i Kina. Hun ble testet to ganger, hvorpå den siste prøven viste et svakt positivt resultat.

Kvinnen var den første i Norge som fikk påvist det nye koronaviruset.

– Etter at saken ble kjent i mediene i går kveld, har jeg og min nærmeste familie hatt en enorm pågang fra omverdenen og spesielt journalister. Jeg har nå behov for ro. Jeg ber om forståelse for dette, og håper mediene kan respektere at jeg og den nærmeste familien min ikke vil bli kontaktet, uttaler kvinnen.

Passasjerene som var på samme fly hjem fra Kina, er blitt kontaktet, men Folkehelseinstituttet har understreket at det er svært lite sannsynlig at kvinnen er smittefarlig.

Torsdag ble det bekreftet tre nye tilfeller av viruset i Norge. Det dreier seg om to personer i Oslo og en i Bærum. Disse tre er også isolert hjemme.

