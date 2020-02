Forlenget varetekt etter dødsfall i Tromsø

innenriks

Det skriver avisa Nordlys.

De to mennene, som er henholdsvis 20 og 24 år gamle, ble i forrige uke varetektsfengslet med full isolasjon i én uke, siktet for å ha hensatt en person i hjelpeløs tilstand.

Torsdag ble det også klart at siktelsen er utvidet til å også omfatte narkotikakriminalitet. I tillegg er den ene mannen også siktet for å ha voldtatt en annen person.

17-åringens dødsårsak er ennå ikke kjent, men politiet har antydet at det kan være narkotikarelatert. De to mennene er kjent for politiet fra tidligere.

(©NTB)