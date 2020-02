NRK får PFU-kritikk for Lotto-sendinger

innenriks

Punkt 2.3 slår fast at mediene skal vise åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.

– Slik utvalget ser det, er det ikke tydelig for publikum hva Norsk Tippings rolle innebærer ut fra sluttplakaten som vises i sendingene, og utvalget mener NRK med fordel kunne klargjort at det kun handler om ansvaret for selve trekningen i spillene, skriver PFUs sekretariat.

Det var spillselskapet Kindred Group som klaget NRK inn for PFU fordi de mener at kanalens Lotto-sendinger bryter Vær varsom-plakaten på seks punkter. Spillgiganten mener at NRKs sendinger er å anse som «sponset innhold» eller innholdsmarkedsføring.

NRK har på sin side avvist at de bryter god presseskikk med Lotto-sendingene. De sier at de ikke har kommersiell interesse av sendingene, og at de vises fordi de har allmenn interesse. NRK mener også at spillselskapets rolle tydelig kommer fram gjennom sluttplakatene i sendingene.

