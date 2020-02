Maskert mann ranet hotell i Stavanger

innenriks

Politiet i Sørvest meldte om et ransforsøk på et hotell klokken 1.37 natt til onsdag. En maskert mann viste fram en pistol og truet en ansatt, men fikk ikke med seg penger fordi det er et kontantfritt hotell, opplyser politiet.

Like etter ble det meldt om et nytt ran fra et annet hotell.

– En maskert mann var truende og hadde fremvist et håndvåpen. Han fikk med seg penger og forlot stedet, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

En mann i 20-årene er pågrepet i saken. En annen mann i 20-årene ble anholdt da han forsøkte av stikke av fra politiet. Politiet undersøker nå om han har noe med ranene å gjøre.

