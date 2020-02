Mann pågrepet for væpnet hotellran i Stavanger

innenriks

Politiet i Sørvest meldte om et ransforsøk på et hotell klokken 1.37 natt til onsdag. En maskert mann viste fram en pistol og truet en ansatt, men fikk ikke med seg penger fordi det er et kontantfritt hotell, opplyser politiet.

Like etter ble det meldt om et nytt ran fra et annet hotell.

En maskert mann var truende og hadde fremvist et håndvåpen. Han fikk med seg penger og forlot stedet, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

– Vi har en sterk mistanke om at det er sammenheng mellom de to ranene, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt til NTB.

En mann i 20-årene er pågrepet i saken. En annen mann i 20-årene ble anholdt da han forsøkte å stikke av fra politiet.

– Én er pågrepet og én innbrakt. Det er fordi det er sterkere mistanke mot den ene enn mot den andre, sier Steinkopf.

Han bekrefter at de to er kjent for politiet fra før, og at politiet nå gjennomfører vitneavhør for å få en beskrivelse av gjerningspersonen og slik avdekke om begge var involvert i ranene.

