Greta Thunberg blant 317 kandidater til Nobels fredspris

Bare tre ganger før har det vært flere nominerte, opplyser Det Norske Nobelinstitutt. 210 av dem er personer, mens 107 er organisasjoner.

Det ble nylig kjent at klimaaktivisten Greta Thunberg er nominert av de to svenske parlamentarikerne Jens Holm og Håkan Svenneling, begge fra Vänsterpartiet.

– Thunberg har jobbet hardt for å få politikerne til å åpne øynene for klimakrisen, heter det i begrunnelsen. 17 år gamle Thunberg har selv gitt uttrykk for at oppmerksomheten i stedet bør rettes mot andre klimaforkjempere.

Hongkong-aktivister

Hvilke kandidater som foreslås, skal etter reglene holdes hemmelig i 50 år. Mange røper likevel hvem de vil gjøre ære på.

Flere forslag har kommet om å gi årets pris til demonstrantene i Hongkong, blant annet fra venstrepolitiker Guri Melby. Hun har begrunnet sin nominasjon med å si at demonstrantene kjemper for fundamentale rettigheter slik som ytringsfrihet, demokrati og rettssikkerhet.

Også en gruppe amerikanske kongressmedlemmer har foreslått å gi fredsprisen til Hongkong-demonstrantene, som har holdt det gående siden juni 2019.

Assange og Snowden

Varsleren Edward Snowden har blitt foreslått i flere år. I år er han foreslått av representanter fra venstrepartiet Die Linke i Tyskland, sammen med WikiLeaks grunnleggeren Julian Assange og Chelsea Manning, etterretningsoffiseren som bidro med å lekke hemmelige dokumenter.

Nobelkomiteen vurderer alle innkomne nominasjoner før det lages en kortliste med de mest interessante og verdige kandidatene. Det er Nobelkomiteens faste konsulenter, sammen med et utvalg norske og utenlandske eksperter, som går gjennom kortlisten.

Hvem som får prisen, blir kunngjort i starten av oktober.

