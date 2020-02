innenriks

Flåmsbana ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et snøskred mellom Blomheller og Berekvam. Skredet rev ned kontaktledningen og gjorde stor skade.

Bane Nor prioriterte å åpne Bergensbanen, der et tog med 115 passasjerer kjørte seg fast skredet som gikk ved Upsete stasjon mellom Mjølfjell og Myrdal sent lørdag kveld.

