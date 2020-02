Fem personer testet for koronaviruset i Elverum

innenriks

De kontaktet selv legevakt i Norge etter at de hadde influensa-symptomer, skriver Østlendingen.

– De har vært i et område i Italia der det er smitte. Da de kom hjem, tok de på helt riktig måte kontakt med legevakten og fortalte om situasjonen. Da har vi sørget for at de nå er isolert og ikke går utenfor huset. De har det etter forholdene bra, sier kommuneoverlege Knut Skulberg i Elverum til avisa.

Prøvene er nå sendt til Oslo, hvor de vil bli analysert enten på Folkehelseinstituttet eller på Oslo universitetssykehus.

