Nordmenn forbrukte nest mest i Europa

Prisnivåjusterte tall fra undersøkelsen viser at Norge hadde et konsumnivå 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 28 EU-landene i 2018, ifølge Eurostat.

Bare Luxembourg hadde et større konsumresultat, med 34 prosent. Nederst på lista lå Albania, der innbyggerne handlet for 61 prosent mindre EU-gjennomsnittet.

Til tross for at Norge ligger langt over det generelle gjennomsnittet, konsumerte nordmenn et mindre volum av blant annet matvarer, tobakk og alkohol enn den gjennomsnittlige EU-borgeren. I andre enden av skalaen finner vi møbler, oppussing og husholdningsartikler. Nordmenn handlet varer for nesten 50 prosent over gjennomsnittet i denne kategorien.

I alt endte 18 av de 28 EU-landene opp med et resultat under gjennomsnittet.

