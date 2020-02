Frp vil tvinge fram endring av ulvepolitikken

innenriks

– Hvis vi skal få til en forvaltning i tråd med bestandsmålet, slik Frp er opptatt av, må vi inn og gjøre endringer i naturmangfoldloven, sa Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale i Stortinget tirsdag.

Han understreket at partiet er klar over at dette vil være «krevende for regjeringspartiene». Frp er først og fremst på kollisjonskurs med Venstre i rovdyrpolitikken.

– Vi vil stemme ned forslagene fra opposisjonen, fordi det er nødvendig. Vi vil komme tilbake til nødvendige lovendringsforslag på bakgrunn av det forslaget vi har fremmet i dag, sa Dale.

Frp fremmet tirsdag forslag om å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å skyte ulv. Frp vil også innskrenke ulvesonen med inntil 20 prosent og GPS-merke all ulv for å få bedre kontroll på ulvestammene.

Dale håper regjeringen vil være åpen for å finne en løsning med Frp.

– Hvis ikke finnes det et annet alternativt flertall i Stortinget mellom oss, Sp og Ap. Vi kommer til å gi regjeringen sjansen først, så blir det opp til Erna Solberg (H) å velge, sier Dale til Dagbladet.

Også Ap har fremmet et eget forslag om å endre naturmangfoldloven for å gjøre det lettere å skyte ulv.

