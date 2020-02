En av fem innsatte i norske fengsler er over 50 år

innenriks

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet sier økningen blant annet skyldes flere idømmes lengre straffer enn tidligere.

– Det er ikke grunnlag for å si at kriminalomsorgen per i dag står overfor en eldrebølge, men vi ønsker likevel å forberede oss på at antallet eldre innsatte kan komme til å bli enda høyere i framtiden, sier Sannerud.

Utviklingen kan ifølge Sannerud kreve praktiske endringer, som flere tilrettelagte fengselsceller og et tettere samarbeid med kommunene, som har ansvar for helsetilbudet i fengslene.

