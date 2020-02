Skredobservasjon ved Jostedalsbreen – stor utrykning

innenriks

Meldingen kom inn til politiet klokka 12.18 mandag, og gikk ut på at snøskredet var cirka 50 meter bredt og 200 meter langt. Det skal ha blitt observert 7–8 personer i nærheten av skredområdet.

– Vi vet ikke så mye mer enn den første meldingen om at noen har sett et skred og at det skal ha gått folk i nærheten, sier redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.

Det er sendt et politihelikopter, to redningshelikoptre og et ambulansehelikopter til stedet, opplyser Vest politidistrikt.

– Vi har folk i området, og de har ikke funnet noen ferske skred med folk i eller i nærheten av, sier Sunde.

Han opplyser at de fortsatt jobber opp mot at det har gått et skred i området.

