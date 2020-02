Presset øker mot fiskeriministeren i lønnssaken

innenriks

Mandag skriver VG og Aftenposten at Sivertsen også fikk full godtgjørelse for fylkestingsverv i Troms og Finnmark fylkesting etter at han tiltrådte som statssekretær i november, og senere fiskeriminister 24. januar.

De nye opplysningene kommer en drøy uke etter at Dagbladet avslørte at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune, samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

– Hjemme for å rydde opp

Sivertsen skriver i en epost til NTB at han nå er hjemme på Senja for å rydde opp.

– Jeg har i dag tilbakebetalt det jeg fikk utbetalt fra kommunen i etterlønn krone for krone. Jeg har også fått annullert etterlønnsavtalen, skriver han.

– I dag tidlig snakket jeg med fylkeskommunen og har bedt om at jeg skal få betale tilbake all godtgjørelse jeg har mottatt etter 1. januar, skriver Sivertsen videre.

– Moralsk forkastelig

Sivertsen har mottatt 25.063 kroner for dette vervet fra oktober til desember i 2019, og 27.375 kroner for januar og februar i 2020, får VG opplyst i fylkeskommunen. Ifølge Aftenposten tok statsråden først initiativ til å stoppe utbetalingene etter at avisen tok kontakt om saken i helgen.

Både Ap og SV krever at statsminister Erna Solberg (H) nå avklarer om hun har tillit til Sivertsen.

– Dette er moralsk forkastelig, sier Aps stortingsrepresentant i næringskomiteen Terje Aasland til NTB.

SVs Kari Elisabeth Kaski synes «det stinker av hele saken».

– Han har bevisst sendt inn søknad om etterlønn og fått to godtgjørelser, uttalte Kaski under Politisk kvarter på NRK mandag.

Ber Solberg avklare tillit

I et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg mandag spør Terje Aasland om statsministeren kjente til Sivertsens dobbeltrolle og dobbeltlønn.

Han spør også om hun fortsatt har tillit til fiskeriministeren «som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører», og om hun mener det er forenlig med en god vurderingsevne.

Flere av SVs stortingsrepresentanter har de siste dagene også pepret regjeringen med ulike spørsmål om Sivertsen, blant annet om hva som ville vært den sannsynlige straffen dersom en trygdemottaker urettmessig hadde mottatt samme beløp og unnlatt å umiddelbart melde fra.

SV ber også om svar fra Sivertsen selv, samt fra daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på en rekke spørsmål knyttet til Sivertsens godtgjørelser, arbeidskapasitet og fravær i tiden med dobbel lønn. Også SV ønsker svar fra statsministeren om de mener Sivertsen er skikket til posten som statsråd.

– To fulle jobber

Til NRK mandag morgen uttalte Sivertsen at årsaken til den doble lønnen er at han gjorde en full jobb både som ordfører i Lenvik kommune og som statssekretær i fjorårets to siste måneder.

– Vi var midt i en relativt heftig innspurt med sammenslåing av fire kommuner, og jeg var nødt til å holde den kursen videre slik at vi fikk avsluttet prosessene som pågikk, forklarte han.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier til NRK at hun mener det er vanskelig å se for seg at han har skjøttet begge vervene med fullt fokus og dermed har rett på to godtgjørelser.

Rød Ungdom varslet mandag at de har politianmeldt fiskeriministeren for bedrageri i forbindelse med saken om etterlønn, melder Dagbladet.

(©NTB)