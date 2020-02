innenriks

Flåmsbana ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et ras mellom Blomheller og Berekvam som rev ned kontaktledningen.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor opplyser til NRK at de har prioritert å åpne Bergensbanen. Der kjørte et tog med 115 passasjerer seg fast i et skred som hadde gått ved Upsete stasjon mellom Mjølfjell og Myrdal sent lørdag kveld.

(©NTB)