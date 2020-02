innenriks

– Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av skredet. Vi avslutter derfor redningsoppdraget, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.

Politiet ble varslet om skredobservasjonen klokka 12.18 mandag. Skredet var cirka 50 meter bredt og 200 meter langt. 7–8 personer ble observert i nærheten av skredområdet.

Det ble sendt et politihelikopter, to redningshelikoptre og et ambulansehelikopter til stedet. Det er ikke avklart når skredet gikk.

(©NTB)