Ap ber Solberg avklare om hun har tillit til fiskeriministeren

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Terje Aasland krever full klarhet og opprydding etter opplysningene om at Sivertsen søkte etterlønn som ordfører i tidligere Lenvik kommune etter at han hadde tiltrådt som statssekretær, og at Sivertsen i en perioden mottok dobbel lønn både som ordfører og statssekretær.

– Dette er moralsk forkastelig, sier Aasland til NTB.

Han sier Ap onsdag vil sende en rekke spørsmål til statsminister Erna Solberg om saken.

– Vi vil blant annet stille spørsmål om statsministeren har tillit eller ikke til fiskeriministeren, sier Aasland.

