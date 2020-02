SAS og Norwegian kansellerer avganger til Gran Canaria og Tenerife

innenriks

På grunn av de ekstreme værforholdene ble flyplassen på Gran Canaria stengt rundt klokken 15.30 lokal tid lørdag. Også flyplassen på naboøya Tenerife ble stengt lørdag.

Flyplassene åpnet igjen i 23-tiden lørdag kveld, men værforholdene er fremdeles ustabile og kan endre seg raskt.

Norwegian opplyser at de har kansellert i alt ti skandinaviske avganger som skulle til og fra Gran Canaria og Tenerife søndag.

– Vi har kansellert våre avganger fra Oslo til Gran Canaria og to avganger fra Oslo, en fra Stavanger og en fra Trondheim til Tenerife søndag, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm til NTB.

SAS kansellerer

Samtlige av flyene til Norwegian hadde også planlagte returavganger fra Kanariøyene søndag, som dermed også er kansellert. Flyene har plass til rundt 180 passasjerer og samtlige var fullbooket.

– Flyplassene kan bli stengt på kort varsel, og det er en høy risiko for at fly som er i luften må omdirigeres til andre steder. Vi vil ikke risikere at våre passasjerer blir sittende fast på andre steder enn sitt reisemål, sier Hjørnholm.

Også SAS kansellerer sine avganger til Gran Canaria søndag.

– Det gjelder SK4697, Oslo 07.30, SK2837, København 08.05 og SK1819, Stockholm 10.20, sier pressesjef i SAS John Eckhoff til NTB.

En rekke av flyene til SAS ble rammet av sandstormen lørdag.

– Vi hadde sju fly som ble rammet, tre skulle til Norge – to til Gardermoen og ett til Kristiansand. I tillegg skulle tre fly til Sverige og ett til Danmark. To av de sju flyene ble omdirigert til Tenerife og Portugal, og de er der ennå, sa Eckhoff natt til søndag.

– Vi må prøve å få folk hjem

Det var rundt 540 passasjerer som skulle med SAS-flyene til Norge.

– Vi har forsøkt å få dem innlosjert på hoteller, men fordi nye tilreisende hadde sjekket inn, og fordi mange hoteller er vinterstengt nå, er det lite kapasitet. Det er en svært krevende situasjon, og vi er ikke det eneste selskapet med disse utfordringene nå. Det er svært krevende på flyplassene med alle disse menneskene, sier Eckhoff.

Fem fly står fremdeles på flyplassen på Gran Canaria. To som skulle tilbake til Oslo, to fra Arlanda i Stockholm og ett fra Kjevik i Kristiansand.

Eckhoff sier søndag formiddag at SAS foreløpig ikke er tatt noen avgjørelse på om de vil fly fra Tenerife og Gran Canaria i løpet av dagen.

– Vi må prøve å få folk hjem, og vi vil trolig ta en avgjørelse midt på dagen søndag, sier han.

Press på hotellrom

Andreas Hjørnholm i Norwegian sier at de har bestemt at det skal gjøres en teknisk sjekk av de åtte flyene som står parkert på Gran Canaria og de tre som står på Tenerife for å sikre at de ikke har fått skader fra sandstormene.

– Det er for tidlig å si hva som vil skje de neste dagene. Vi jobber for å løse dette fortest mulig, men er avhengige av at været bedrer seg, sier han.

Samtidig jobber selskapet for å ivareta passasjerene.

– Det er vinterferie, og dette er vel omtrent den største reisedagen på Gran Canaria i løpet av året. Det er et kjempepress på hotellrom, og vi jobber så hardt vi kan med å finne overnatting til våre passasjerer. Jeg vet likevel ikke nå om noen av våre passasjerer har måttet overnatte på flyplassen i natt, sier Hjørnholm.

Han sier at han har forståelse for at kundene har behov for informasjon, men at det er vanskelig å gi informasjon når værsituasjonen stadig endrer seg.

– Så snart vi har spesifikk informasjon, vil kundene våre bli informert via SMS og av våre samarbeidspartnere på de berørte flyplassene, sier han.

