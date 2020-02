innenriks

– Bane Nor vil trenge hele onsdag til opprydningsarbeid, og det er for tidlig å anslå når høyfjellstrekningen kan åpnes for trafikk, skriver Bane Nor onsdag formiddag.

Det er ventet en ny oppdatering klokken 16.

Mandag ettermiddag traff et snøras et eldre snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid. Rundt 25 meter av bygget ble skadd, og raset førte til at Bergensbanen ble stengt mellom Myrdal og Ustaoset.

(©NTB)