Sykepleier hadde seksuelt forhold til 13-åring – beholder autorisasjonen

Forholdet til jenta varte i to år, fra hun var 13 til 15 år gammel, ifølge ABC Nyheter. Mannen var da i 20-årene og i ferd med å avslutte sin sykepleierutdannelse. Han er i dag i 40-årene.

Saken ble kjent da jenta, som da hadde blitt voksen, gikk til politiet i 2016. Straffesaken er senere henlagt. Mannen har erkjent det seksuelle forholdet, men mente de var kjærester.

I 2018 fratok Statens helsetilsyn mannen retten til å jobbe som sykepleier. Tilsynet mente handlingene var et alvorlig brudd på etiske og faglige vurderinger hos en som vil jobbe som sykepleier.

I fjor høst fikk mannen autorisasjonen tilbake etter en anke til Statens helsepersonellnemnd. Nemndas flertall mener forholdet ikke kan kalles et kjærlighetsforhold på grunn av aldersforskjellen, men at sykepleieren ikke skulle miste sin autorisasjon fordi han ikke senere har vist «avvikende seksuell interesse for barn» eller «opptrådt kritikkverdig overfor pasienter».

Nemndas mindretall – to kvinner – stemte for å frata ham autorisasjonen, blant annet fordi han under saksbehandlingen hadde vist «liten innsikt og forståelse for alvoret i sine handlinger». De viste også til at hans «seksuelle overgrep» svekker tilliten som helsepersonell.

