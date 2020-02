Maskert butikkraner i Stavanger

innenriks

Sørvest politidistrikt fikk meldingen om ranet i butikken ved Badedammen i Stavanger klokka 20.47, minutter etter at mannen kom inn i butikken og truet til seg penger ved å si at det var et ran. Det er uklart om gjerningspersonen brukte våpen.

– På bildene fra kameraet i butikken ser det ut som en ung mann, med en slags maske som dekker hele ansiktet. Vedkommende fikk med seg et mindre pengebeløp, sier politifaglig etterforskningsleder Joar Halvorsen til NTB.

Han legger til at det ikke er kommet melding om at noen ble fysisk skadd. Det er foreløpig ingen pågripelser i saken. Politiet er ferdige med undersøkelser i butikken, avhør og teknisk og taktiske etterforskningsskritt.

Det vil ikke bli gjort mer før tirsdag morgen.

Det skal ikke ha vært stor dramatikk knyttet til hendelsen, opplyser politiets innsatsleder Torleif Paulsen til Stavanger Aftenblad. Det var blant annet kunder i butikken, men innsatsleder har ikke inntrykk av at kundene skjønte at det pågikk et ran.

Klokka 23.13 meldte for øvrig politiet at en mann i slutten 30-årene var blitt innbrakt til arrest og blir anmeldt etter å ha gått innenfor politisperringene som var satt opp på stedet. Han fikk først beskjed fra politiet om å fjerne seg fra stedet, men nektet å etterkomme pålegget.

