Enighet om møteplasser i Oslo indre øst

innenriks

Mandag signerte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) områdesatsingen for Oslo indre øst.

Ved å signere forplikter staten og kommunen seg til å jobbe langsiktig for å nå felles mål innenfor de tre områdene oppvekst og utdanning, sysselsetting og nærmiljø. ifølge en pressemelding.

– Sammen med staten skal vi skape gode nærmiljøer, sørge for at barn har en trygg oppvekst og sørge for at flere fullfører utdanning og kommer seg ut i arbeid, sier Johansen.

Andelen unge som fullfører videregående skole, er lavere i området enn Oslo generelt. I bydel Gamle Oslo står 30 prosent av den voksne befolkningen utenfor arbeidslivet.

Staten bidrar med nær 39 millioner kroner, og kommunen har bevilget 35 millioner til områdesatsingen i Oslo indre øst i 2020. I tillegg bidrar Justisdepartementet med 37 millioner kroner til kriminalitetsforebygging i forbindelse med satsingene i Oslo.

12 prosent av kriminaliteten i Norge skjer i sentrale deler av Oslo.

– Jeg er glad for at vi sammen skal jobbe systematisk med de utfordringene som preger området. Vi vil blant annet styrke samarbeidet mellom kommune og politi for å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljøer på Grønland og Tøyen, sier Astrup.

I tillegg til kommunen og politiet skal samarbeidet med sosiale entreprenører og andre frivillige i området styrkes og videreutvikles.

(©NTB)