Statnett har bygd over 500 kilometer strømnett siden 2016

innenriks

Det er en vekst på hele 25 prosent i forhold til treårsperioden 2014 til 2016, da det ble bygget i alt 434 kilometer, skriver Nationen.

– Samfunnets økte behov for elektrifisering krever ytterligere kapasitet og et sterkt hovedstrømnett, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim for bygg og anlegg i Statnett.

Hun peker på at siden 2010 har over 1.400 kilometer ledning blitt strukket for å sikre trygg strømforsyning og møte kravene til økt elektrifisering.

Konserndirektør Håkon Borgen sier at Statnett også i årene framover planlegger en gradvis forsterking og fornyelse av hovedstrømsnettet over hele landet.

– Statnett forventer å opprettholde et årlig investeringsnivå på 4 til 6 milliarder kroner fremover, sier Borgen.

I 2019 hadde Statnett flere store kraftledninger under utbygging. De største er Balsfjord – Skaidi (62 km) i Nord-Norge, første byggetrinn av Namsos-Surna (14 km) i Midt-Norge og Vestre korridor (63 km) i Sørvest-Norge. I tillegg har totalt 14 stasjoner blitt satt i drift eller oppgradert i løpet av fjoråret.

