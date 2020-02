innenriks

Det opplyser patruljen på stedet klokken 13.45 søndag ettermiddag.

– Det er fortsatt mye røyk inne i bygget. Det kan gå varmgang i ventilasjonsanlegget, som kan starte nye branner, opplyser Sørvest politidistrikt.

Politiet fikk melding om røyk inne i bygningen like før klokken 13 søndag ettermiddag. Et lynnedslag før brannen oppsto gjorde at strømmen gikk på stedet, men det er ifølge politiet uvisst om det har noe å gjøre med brannen.

