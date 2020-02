Ulrikke Brandstorp vant MGP-finalen etter stemmekrøll

innenriks

– Dette er livets opplevelse, utbrøt Ulrikke Brandstorp etter at kåringen var et faktum.

Ulrikke Brandstorp skal dermed representere Norge i finalen i Eurovision Song Contest 2020, som går av stabelen i Rotterdam i Nederland i mai.

Det drysset gullkonfetti da hun sang låten sin for tredje gang i Trondheim Spektrum.

Låten «Attention» har Brandstrop skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og Kjetil Mørland. Ifølge 24-åringen handler låten om kjærlighet, og at man endrer seg for å få oppmerksomheten fra et annet menneske.

Folket fikk ikke stemt

Den sedvanlige måten å stemme gjennom telefonlinjen var i år erstattet med en stemmefunksjon på NRK.no. Den store pågangen førte imidlertid til at nettsiden brøt sammen, og de norske seerne fikk ikke stemt fram sine favoritter.

Programlederne vitset fra scenen om at de ikke likte internett.

Publikum lot seg ikke sjarmere og buet da programlederne meddelte at de måtte gå for plan B, som innebar at «en folkevalgt jury» pekte ut de fire artistene, som ble videre i finalen.

– Når det er en så stor og kompleks produksjon som dette kan mye gå galt, og dessverre var ikke teknikken med oss hele veien i dag, sier prosjektleder Stig Karlsen for MGP til NRK.

Han understreker at det bare ble benyttet folkejury fra fire til to artister, men at deretter var publikum som stemte. NRK mottok over 700.000 stemmer i den siste runden.

Folkejuryen besto av 30 mennesker. De er i ulik alder og kommer fra hele landet, ifølge Karlsen.

18-åring på andreplass

Det var svært jevnt og stor spenning fram mot kåringen av Norges finalist. Det var til slutt stemmene fra Østlandet som vippet utfallet og gjorde at Ulrikke Brandstorp til slutt stakk av med seieren.

Brandstorp fikk over 200.000 stemmer totalt.

Årets yngste deltaker, 18 år gamle Kristin Husøy fra Trondheim, lå like bak og kom på andreplass med låten «Pray for me». Hun var ikledd tidligere programleder Christian Borchs tidligere dress for anledningen.