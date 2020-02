Kvinne i 90-årene fraranet veske i Fredrikstad

innenriks

Hendelsen skjedde like før klokken 15.30, like nord for Fredrikstad sentrum.

– En dame i 90-årene skulle låse seg inn i sin egen bolig da en mørkkledd mann så sitt snitt til å stjele vesken hennes. Hun ble ikke skadd, men vi bistår henne, og vi søker etter gjerningsmannen i området, sier operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at vesken blant annet inneholdt et kontantbeløp. Politiet undersøker om gjerningsmannen har blitt fanget opp av overvåkingskameraer i området.

(©NTB)