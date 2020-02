Hareide har fått rådgiver

innenriks

Det melder Vårt Land lørdag.

Den nye rådgiveren kommer på plass hele tre uker etter at Hareide kom inn i regjeringen. Grunnen til at det har tatt så lang tid, skal ha vært uenighet mellom Hareide og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad som skal ha satt foten ned for kandidater som Hareide har ønsket. En rådgiver er gjerne en statsråds nærmeste medarbeider.

Hareide og Ropstad sto som kjent på hver sin side i det vanskelige veivalget til KrF. Men Ropstad har nå godkjent valget av rådgiver.

– Jeg er glad for å få med meg Stig-Øyvind Blystad inn i Samferdselsdepartementet og KrFs regjeringsapparat, sier Ropstad i en SMS til Vårt Land.

Blystad kommer fra jobben som kommunikasjonsrådgiver for KrFs stortingsgruppe. Han har tidligere arbeidet som journalist i Vårt Land.

