Brannvesenet jobber for å unngå spredning av brann i Undredal

Vest politidistrikt ble varslet om brannen klokka 3.21 natt til fredag. Et naust i den vesle bygda Undredal ved Aurlandsfjorden hadde tatt fyr, og flammene hadde spredt seg videre til en låve og flere trebåter som lå på land.

– Ingen personer er savnet eller skadd, men flere skal ha evakuert seg selv. Det er et visst potensial for spredning. Noen prøver å hjelpe til med slokking av brannen, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen opplyser at trebebyggelsen står tett i bygda, men at det er gode værforhold med lite vind på stedet. Nødetatene hadde et stykke å kjøre før de kom fram til stedet litt før klokken 4 og fikk begynt slokking.

