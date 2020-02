Terrorsiktet kvinne samtykker til videre fengsling

innenriks

Den norsk-pakistanske 29-åringen som er siktet for å ha deltatt i IS, ble varetektsfengslet for fire uker etter at hun ble brakt tilbake til Norge i januar.

Natt til onsdag opplyser hennes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, at kvinnen godtar politiets videre krav om varetekt.

– Min klient samtykker til fortsatt varetektsfengsling i nye fire uker. Hun har tillit til PSTs etterforskning og vil bruke kommende fengslingsperiode til å fortsette sitt samarbeid med etterforskerne, skriver Nordhus i en uttalelse.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Hun har hele tiden nektet straffskyld etter siktelsen, men uttrykt at hun vil samarbeide med PST.

I uttalelsen sier advokat Nordhus at kvinnen er glad for å være med på å oppklare sin egen straffesak og at hun håper informasjonen hun bidrar med kan forebygge at andre unge i fremtiden reiser inn i konfliktområder.

– Hennes standpunkt til siktelsen er uendret. Hun har i inneværende periode vært i flere avhør, og i kommende fireukersperiode er hun innstilt på å møte i flere nye avhør. Det er krevende avhør, og varetekten er tung, men så lenge hun vet at barna får all den nødvendige omsorg, kjærlighet og helsehjelp som de nå behøver, er det dette som er det viktigste for henne, sier advokaten videre.

Hjemhentingen av kvinnen og barna førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

